Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü'müz Sayın Murat Gevrek Bey'in destekleriyle;
1 - 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Işıkkent Kapalı Spor Salonu Bahçesinde yapılan, 22 merkez mahallenin katılımı ile 2 grup halinde tek devreli lig usulü eleme maçları
"Ödüllü Isparta Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası" 13 Temmuz Salı günü yapılan final müsabakaları ile son buldu.
1. Anadolu Mahallesi Bocce Takımı
2. Yedişehitler Mahallesi Bocce Takımı
3. Hızırbey Mahallesi Bocce Takımı
3. Çelebiler Mahallesi Bocce Takımı oldu.