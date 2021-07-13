ISPARTA'DA ÖDÜLLÜ BOCCE TURNUVASI

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü'müz Sayın Murat Gevrek Bey'in destekleriyle;1 - 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Işıkkent Kapalı Spor Salonu Bahçesinde yapılan, 22 merkez mahallenin katılımı ile 2 grup halinde tek devreli lig usulü eleme maçları"Ödüllü Isparta Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası" 13 Temmuz Salı günü yapılan final müsabakaları ile son buldu.