15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı
15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafların ve anı defterinin yer aldığı “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” Atabey Hükümet Konağı'nda halka ziyarete açıldı.
Isparta en son dakika yerel haber sitesi. Merkez, 32, ajans, gazete, reklam ve Türkiye güncel internet siteleri haberleri için tıklayın
Isparta Haber ve Reklam Ajansı. Türkiye, Şehir ve İlçelerdeki Son Dakika Gelişmeleri Haber Sitemizde.