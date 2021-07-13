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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı
ISPARTA
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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı
15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk Milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafların ve anı defterinin yer aldığı “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” Atabey Hükümet Konağı'nda halka ziyarete açıldı.

Atabey Kaymakamlığı
 
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