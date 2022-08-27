ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİNİN BELİRLENECEĞİ SEÇİM, 1 EKİM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ, ODAMIZDA YAPILACAK.

Odamızın Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri seçim tarihleri belirlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin oda seçimlerinin Ekim ve Kasım ayları içinde yapacağını duyurmasının ardından, Isparta Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunan Odamız, Merkez İlçe Seçim Kurulunun onayı sonrasında, seçim tarihini 1 EKİM 2022 olarak açıkladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00 ile 17:00 arasında odamız hizmet binasında yapılacaktır.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUTAR

Bugüne kadar, başta çok değerli üyelerimizin olmak üzere ülkemizin menfaatleri için, birlik ve beraberlik içerisinde Isparta’mızın ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi, büyümesi gelişmesi adına ekip ruhu ile ortak fikirlerle hep en iyisini yapmaya çalıştık. Yine yeni bir seçim zamanına geldik. İnanıyorum ki, kurum yapımıza uygun ve bizleri izleyen her kesime örnek olacak bir seçim süreciyle bu seçimleri gerçekleştireceğiz.

Seçimlerimizin, üyelerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.