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Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina

Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina
ISPARTA
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Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina
Uzun yıllar boyunca Valilik binasında hizmet veren, kapasitelerinin artmasıyla da birimlerini Isparta’daki farklı binalara taşıyarak vatandaşlara hizmet sunmaya devam eden Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için yeni bir bina inşa edilecek. Kendine ait bağımsız bir yerleşkede hizmet vermesi planlanan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bu özelliğiyle örnek olacak.
Önceki yıllarda belli başlı işlemler için vatandaşlara hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri günümüzde kimlik, adres beyannamesi, ehliyet, pasaport ve vatandaşlık gibi işlemleri de bünyesine alarak hizmet ağını daha da arttırdı. Hizmet alanının genişlemesiyle günlük işlem adedi de artan Müdürlüğe mevcut fiziki alanları yetersiz gelmeye başladı. Bu eksikliği fark eden Vali Ömer Seymenoğlu vatandaşların daha kaliteli ve modern hizmet alabilmesi için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne bağımsız bir yerleşke yapılması için gerekli çalışmaları başlattı. Girişimler sonucu Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başındaki arazide müdürlük yerleşkesinin yapılması için gerekli izinler alındı. Yakın bir zamanda İl Özel İdaresince ihalesi yapılacak olan inşaat en kısa zamanda başlayarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Vali Seymenoğlu bugün projenin detaylarını görüşmek üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu ve İl Özel İdaresi Teknik Ekibi ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Isparta iline yakışır bir hizmet alanının, yaklaşık 1.000 metrekare alanda İçişleri Bakanlığı’nın ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle uygulanacağını aktaran Vali Seymenoğlu, “Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü şu anda yetersiz fiziki alanlarda hizmet veriyor. Bu yetersizliği fark ederek yeni bir hizmet sunum alanı için gerekli çalışmaları başlattık. Allah nasip etti arsamızı bulduk, Bakanlığımızın ve Özel İdaremizin destekleriyle ortak bir proje yürüteceğiz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü bir araya getirerek tek bir yerde vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlamayacağız. Proje şimdiden şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
 
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