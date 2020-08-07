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Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...

Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2020 11:08
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Koronavirüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanacak. İl, ilçe, mahalle, köy bazında risk durumuna göre karantina veya sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.


Son dönemlerde tedbir ve kurallara uyulmaması nedeniyle koronavirüs salgınının yayılma hızının artması, yeniden yoğunluk yaşanmasıyla birlikte bölgesel yasaklar gündeme alındı. Salgının seyrine bakılarak her kente özgü olarak risk durumuna göre il geneli, ilçe, mahalle, sokak karantinaları ve gerekli görülmesi durumunda sokağa çıkma yasağı getirilecek.
 
SOKAK KISITLAMALARI
Başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı kentlerdeki ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Zaruri ihtiyaçlar ve istisnai durumlar dışında ilçeler arasında geçişler kapatılacak. Risk düzeyi yüksek il veya bölgelerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı da gündeme gelebilecek.
 
‘BEACH’LER MERCEK ALTINDA
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi. İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach’ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak. Kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.

KARANTİNAYA UYMAYANA HAPİS
COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor. Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Yasağa uymayan ve salgın hastalık yayanlara bu madde kapsamında adli işlemler yapılıyor. TCK’nın 195’inci maddesi şu hükmü getiriyor:
“Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasından sonra tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

Hürriyet
 
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