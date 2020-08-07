Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili son dakika açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklaması;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım." dedi.Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı yönünde ortaya atılan sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Selçuk, okulların açılmaması gerektiğini söyleyenlere 'Önce maske ve tedbir' diyerek çocukların üzerindeki sorumluluğumuzu hatırlattı.