METEOROLOJİK UYARI

(Isparta'da Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!)

Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2). Sütçüler ve Aksu civarları şiddetli (75-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel. su baskını, yıldırım, yerci dolu yağışı, kuvvetli rü/gar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.12.2021 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.