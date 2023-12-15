Isparta'da Narkotik Operasyon

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Gönen ilçesinde 14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen şok uygulama sonucunda önemli bir başarı elde etti. Yapılan operasyonda (41) gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan dolayı (2) şüpheli şahıs tutuklandı.Komutanlık, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.Bu bağlamda, yapılan başarılı operasyon sonucunda tutuklanan şahıslar hakkında adli süreç başlatılmış olup, ilgili maddenin ele geçirilmesi ile birlikte uyuşturucu ticaretine yönelik etkin bir mücadele sergilenmiştir.İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliği ve toplum sağlığına katkı sağlamak adına uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını sürdürecek ve benzer operasyonları gerçekleştirmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.