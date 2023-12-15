Isparta'da Hırsızlık Olayı

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN HIRSIZLIK OPERASYONU AÇIKLAMASI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Gönen ilçesi Koçtepe köyünde 12 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen bir hırsızlık olayını çözmek adına başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Müşteki M.U.Ü. isimli şahsa ait sondaj kuyusundan Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı olayının ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, kısa sürede şüpheliyi tespit etti.

Araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.A. isimli şüpheli belirlendi. Jandarma ekipleri, yapılan takip sonucunda şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. İ.A.'nın çalmış olduğu 800 metrelik elektrik kablosunu Isparta Merkez ilçe Petek Sanayi bölgesinde 3.500 TL karşılığında hurdacıya sattığı tespit edildi.

Çalınan kablolar müşteki M.U.Ü. isimli şahsa teslim edilirken, İ.A. adlı şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara aralıksız devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI