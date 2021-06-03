Isparla İli Gönen İlçesi Gölbaşı köyü nüfusuna kayıtlı Vatan mahallesinde ikamet eden “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında (19) yıl (23) ay (7) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; M.Ç. isimli şahıs 02 Haziran 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı ikametinde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.