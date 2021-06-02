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GÜLLERİN VE GÖLLERİN ŞEHRİNDE HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINDA EĞİRDİR’DEN RENKLİ KUTLAMA

GÜLLERİN VE GÖLLERİN ŞEHRİNDE HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINDA EĞİRDİR’DEN RENKLİ KUTLAMA
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
‘GÜLLERİN VE GÖLLERİN ŞEHRİNDE
HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASINDA
EĞİRDİR’DEN RENKLİ KUTLAMA.
 
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri programı Eğirdir’de renkli görüntülerle kutlandı. Hafta boyunca devam edecek olan programların ilki bugün çeşitli yerlerde etkinliklerle kutlandı.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta İl Milli eğitim Müdürü Vekili Fevzi Güçlü, İş-Kur İl Müdürü Mustafa Höke, İl AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, İl  Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ, Eyüp Doğan, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih TÜRKMEN, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Halk Eğitim Müdürü Ali Şanal, Daire müdürleri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda misafir katıldı.
Muhteşem bir programa imza atan Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ilk programını Kaymakam ÇELİK ve Başkan GÖK’ünde katılımı ile Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali ERTÜRK ve Sorkuncak Köyü Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Cennet Metin, Yardımcıları Cennet Çakıraslan ve Hacer Yıldırım’ın katkılarıyla hazırlanan Sorkuncak Köyündeki programla başladı. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Folklör ekibinin gül bahçesinde göl manzaralı gösterileri büyük alkış topladı. Kadın Girişimi Kooperatifinin yöresel ürünlerden hazırlanan kahvaltı sunumunun ardından gül toplama etkinliği ile buradaki program sona erdi. Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK burada yaptığı açıklamada; ‘Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün bizim için gerçekten özel bir gün, hem Halk Eğitim kursumuzun yıl sonu sergisini Sorkuncak Köyümüzde gerçekleştiriyoruz burada çeşitli faaliyetlerle. ‘Güllerin ve Göllerin Şehrinde’  zannediyorum ki yapılabilecek en güzel etkinliklerden biride hep beraber gül toplamak olacaktı, bizde başlangıcı böyle yaptık. Rekoltesi bol bir yıl diliyorum gül açısından. Çok teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullandı.
Buradaki programın ardından Eğirdir Kaymakamlığı,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi’nin organizesinde ‘El Sanatları ve Teşhir ve Satış Merkezi Sergisinin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.
Burada açılış konuşmasını yapan Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali ŞANAL; ‘Bu yıl ilk defa, Halk eğitimi merkezlerimizin daha önce düzenlediği sergilerden farklı olarak gerçekleştirilecek olan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kutlama programına hoş geldiniz.
Mart 2020 den bu yana Ülkemizde ve dünyada Toplum sağlığını doğrudan etkileyen hastalık nedeniyle oluşan  pandemi, her alanda olduğu gibi Halk Eğitimi merkezimizin çalışma alanlarını da etkiledi. Fakat çalışmalarımızı hiçbir zaman sekteye uğratmadık, kurslarımız resmen tatil olsa da  Arkadaşlarımız “yapabileceğimiz bir şeyler mutlaka vardır”  inancıyla çalıştılar. Azımsanamayacak bir rakam; yüz elli bin adet maske diktiler. Gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar. Emeği geçen arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Bakanlığımız modüler sisteminde programlanmış bulunan 3650 adet kurs çeşidinden 67 kursumuzu planladık, tamamladık. 1574 kursiyerimiz ise sertifika almaya hak kazandılar.  Ve 25 kursumuz şu anda devam etmekte. Birçok alanda yapılan normalleşmeyle beraber Halk eğitimi faaliyetlerimiz çalışma alanlarını genişletecek, özellikle Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çocuklarımızı, gençlerimizi yoğun bir şekilde spor, müzik, eğitim ve beceri kurslarımıza dahil etmek en büyük temennimiz olacaktır.
Hafta vesilesi ile Kurumlarımızın ve faaliyetlerimizin tanınırlığını artırmayı, toplumda bir farkındalık oluşturmayı elbette  istiyoruz. Bunu yaparken de alışılagelen sergilerden farklı olarak atölye çalışmaları ile bireylerin ilgi alanlarını ortaya çıkararak kurs eğitimlerimiz ile beceri  kazanmalarını hedefliyoruz.
Sınırlı sayıda açtığımız kurslarla birlikte önceki yıllarda açtığımız ve ileride açmayı planladığımız bazı çalışmaları da hafta faaliyetlerimizin içine kattık. İçinde bulunduğumuz bu tarihsel ve sanatsal dokuya has Geleneksel el sanatlarımızı tanıtacağız. Yeri gelmişken bize teknik anlamda destek veren Kültür ve Turizm il müdürümüz Ali Göçer ‘ e ve Eğitici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendisi öncesinde Halk eğitimi Merkezi Müdürlüğü yapmış birisi olarak her zaman çalışmalarımıza destek vermiştir. ..
Kültürümüzün nesillere aktarılması, öğretilmesi ve yaşatılması için birçok faaliyetler yürütmenin yanında, sağlıklı yaşam için spor, ruhsal ve görsel doygunluk için müzik, görsel sanat, Mesleki yeterlilik için ise meslek kursları açmak bizim görevimizdir.  Durmadan, yorulmadan kurslarımızı açmak için siz değerli  misafirlerimizi kurumumuza davet ediyoruz.
Sözlerime son verirken Her zaman, Her yerde, Herkes için eğitim felsefesiyle yoluna devam eden Tüm Halk Eğitimi Merkezi çalışanı arkadaşlarıma, İlçe Milli eğitimi müdürümüz Ahmet Armutoğlu’na, En fazla işbirliği içinde olduğumuz Kurum olan İş-Kur İl müdürümüz Mustafa Höke’ye ve mesai arkadaşlarına, Her zaman yanımızda olan Eğirdir Belediye Başkanımız  Veli Gök ‘e ve şahsında tüm belediye personeline, Faaliyetlerimize yakından takip eden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Adem Çelik’e teşekkür ediyorum. Tekraren Hayat Boyu öğrenme haftamızı kutluyor, saygılar sunuyorum.’ ifadelerini kullandı.
Şanal’ın ardından kürsüye gelen Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU; ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından düzenlenen etkinliğe hepiniz hoş geldiniz.
Eğitimin yaş ve okul binaları ile sınırlanmadığının göstergesi, “sürekli ve her yaşta” eğitimin bir gereği olan Halk Eğitimi Merkezleri, birbirinden farklı kurs ve etkinliklerle, sanattan spora pek çok becerinin geliştirilmesini destekleyen önemli kurumlarımızdandır.
Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri olan geleneksel el sanatlarımızın korunması ve geliştirilmesi tarihimize ve kültürümüze olan borcumuzdur. Yüzyıllardır geleneğin estetik ifadesi olan; toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini, kültürel özelliklerini yansıtan el sanatlarımız, bizi bize anlatması yönüyle kıymetlidir.
Bu değerli eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan geleneğin taşıyıcısı usta öğreticileri, el emeği göz nuru bu eserlerin sanatçıları olan her yaştaki değerli öğrencileri, sanata verdiği önem ve bu programın düzenlenmesindeki katkıları olan herkesi emeklerinden tebrik ediyorum.’ dedi.
Kaymakam Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK, protokol ve misafirler sergilenen el emeği göz nuru el sanatları eserleri ile atölyeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundular.
Buradaki programın ardından ise Eğirdir Belediyesi Citta Slow Marketler bölgesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi atölye ve sergi alanı ziyaret edilerek kursiyerlerden bilgiler alındı. Miniklerin Halk Oyunları gösterileri ise büyük alkış aldı.
Son olarak Hayat Boyu Öğrenme Kurslarının bir parçası olan Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından  Elektrikli Teknede Müzik dinletisi gerçekleşti. Eğirdir Belediyesinin Elektrikli Teknesindeki mini müzik dinletisi büyük alkış aldı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
 
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