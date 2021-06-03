Covid 19 pandemisi ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Pandemi ile mücadelede maske, mesafe, temizlik önlemleri ile birlikte aşı uygulaması hastalığa karşı en iyi korunmayı sağlayacaktır. Bu mücadele kapsamında Türkiye'de Ocak ayında başlatılan aşılama çalışmaları ilimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği planlama doğrultusunda başarılı şekilde devam etmektedir.

Sinovac aşısının yanında BioNTech aşı uygulaması ilk olarak Isparta Şehir Hastanesinde başlamıştır. Şu ana kadar Isparta Şehir Hastanesi ve tüm kamu hastanelerinde devam eden BioNTech aşı uygulaması 31.05.2021 tarihi itibariyle Süleyman Demîrel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi ve tüm özel hastanelerde de başlayacaktır.

Aşı sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182'den randevu alabilir, randevu oluştururken de aşı seçeneği aşamasında Sinovac veya BioNTech aşısını tercih edebilirler.