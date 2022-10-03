Yalvaç-Akşehir yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; dün akşam saat saatlerinde Savaşköy Mahallesi Antalya yolu üzerindeki petrol istasyonunda daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine, şahıslardan Erol A. Üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş edince E.A., O.B. ve Erol A. Tarafları arasında arbede yaşandı.



Yaşanan bu arbede sonrasında Erol A. Göğsünden, karnından ve kolundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, O.B. bacağına isabet eden kurşunlarla, E.A. ise ayağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandılar.



Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Erol A. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan iki şüpheli ise Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.