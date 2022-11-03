Bu akşam Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Antalya’nın komşu şehirleri Isparta ve Burdur’da da hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz'in Antalya Kumluca açıklarında saat 20.41'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 22.35 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Antalya’nın komşusu olan Isparta ve Burdur illerinde de hissedildi.
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer: Akdeniz - [68.33 km] Kumluca (Antalya)
Tarih: 02.11.2022
Saat:20: 41:22 TSİ
Enlem: 35.886 N
Boylam: 30.958 E
Derinlik: 22.35 km