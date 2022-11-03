Isparta Windoline Üretici Bayi Kalecampen şehiriçi showroom mağazasında hizmet vermeye başladı.
Isparta Kalecampen tesislerinde üretilen Katlanır cam balkon sistemlerinin fiyatları hem bütçenizi yormayacak, hem de size uzun süre hizmet edecek kaliteyi vaat edecek düzeyde. Kalemcampen size üst düzey yalıtım ve en iyi cam balkon tasarımlarını garanti ediyor.
Kalecampen'in ürettiği cam balkon sistemleri sayesinde hangi ayda, hangi mevsimde ya da hangi iklimde olduğunuzun önemi yok; dilediğiniz an balkonunuza çıkıp keyif yapabilir ve cam balkon sisteminizin keyfini çıkartabilirsiniz. Kış aylarında da balkonunuzu ideal sıcaklıkta tutar ve dört mevsim balkon keyfi yaşamanıza olanak sağlar.
''Mekanlarınızı Güzelleştirmek Bizim İşimiz''
Ücretsiz keşif ve uygun fiyat güvencesi ile 4 mevsim uzun ömürlü, kaliteli ve ferah kapalı alanlara sahip olabilirsiniz.
Isparta'da Resmi kurumlar, STK'lar, Okullar, Yurtlar, Siteler, Hastaneler ve Otellerin tercihi Kalcecampen!
KALECAMPEN HİZMET KATEGORİLERİ GENEL OLARAK ŞÖYLE:
- Cam Balkon
- PVC-Pencere
- PVC Kapı
- Panjur
- Kumandalı Kepenk
- Alüminyum Korkuluk
- Duşakabin
- Çelik Kapı
- Asma Tavan
- Laminat Parke
Detaylı bilgi için iletişime geçebilir ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Showroom: Pirimehmet mahallesi 1721 sokak No:21/1 ISPARTA
Telefonlar: 0544 607 87 11
0532 224 45 41
0246 232 89 48
Okan Demirekin