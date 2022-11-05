Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi

Isparta Valiliği’nde, Afet ve Acil Durumlarda Mülki İdare Amirlerinin Yetki ve Sorumlulukları, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uyuşturucu İle Mücadelede Mülki İdare Amirlerinin Rolü konularında farkındalığı artırmak ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak amacıyla Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığımızın talimatları üzerine gerçekleşen seminere Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları ile tüm ilçe Kaymakamları katıldı.

Seminerde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu ile Mücadelede konusunda İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durumlarda Mülki İdare Amirlerinin Yetki ve Sorumlulukları konusunda da AFAD yetkilileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.