Isparta Belediyesi, kış aylarındaki yoğun kar yağışında çatısı zarar gören Halıkent Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmalarına başladı. Pazaryerinde üniversite ile ortak hazırlanan güçlendirme projesi uygulanırken, Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinden sökülen malzemelerin bir kısmı burada değerlendiriliyor.Isparta, geçen kış döneminde son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Şubat ayında yağan yoğun kar yağışında Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin çatısı çökerken, Halıkent Kapalı Pazaryerinin çatısı da zarar gördü. Akademisyenlerin de yer aldığı teknik ekibin yaptığı incelemede Halıkent Kapalı Pazaryerinin çatısına güçlendirme projesi uygulanmasına karar verildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hazırlanan güçlendirme projesi için çalışmalar başladı.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Halıkent Kapalı Pazaryerinin kış aylarındaki yoğun kar yağışından statiğinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda güçlendirme projesi hazırladıklarına değinen Kaya, “Halıkent Kapalı Pazaryerine güçlendirme yapmaya karar verdik ve bu yönde projeler tamamlandı. Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinden çıkan malzemelerin bir kısmını burada değerlendireceğiz” dedi.Halıkent Kapalı Pazaryerinin yaklaşık 15-20 yıl önce yapıldığını kaydeden Serkan Kaya, “Burası 2007 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmayan bir yapı. Üniversite ile istişare halinde makaslar şeklinde geçerek, burayı daha sağlam hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.Kış mevsiminde yağan yoğun kar yağışında Halıkent Kapalı Pazaryerinin üstündeki çatı kısmının göçme tehlikesi yaşadığını belirten Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in o dönemde pazaryerine gelerek, incelemelerde bulunduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdiğini kaydetti. Yorgancı, “Başkanımızın vermiş olduğu talimat sonucunda güçlendirme çalışmalarına başlandı. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına sayın belediye başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.