- Isparta’da bir ilk daha: 4X4 araçlar için Ekspertiz Raporu
- Aracın km'sinin oynanıp oyananmadığının tespiti ( ECU TESTİ )
1997 yılında Isparta’nın ilk ‘Araç Muayene İstasyonu ve Ekspertiz Kuruluşu’ olarak yola çıkan Oto Yasin Ekspertiz, ileri teknoloji ile donatılan altyapısı, uzman insan kaynakları ve üstün kalite standartları ile sektör önderliğine devam ediyor.
-4X4 araçlar için Ekspertiz Raporu
Oto Yasin Ekspertiz, Isparta’da ilk ve tek olarak 4X4 araçlar için de Ekspertiz Raporu düzenlemeye başladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne (HYB) kuruluş, TÜV öncesi muayene hizmetleri de sunuyor.
-‘Parça ve İşçilik Garantisi’ veren kuruluş
‘Online Randevu’ sistemi ile de çalışan Oto Yasin Ekspertiz, 1 yıl standart parça ve işçilik garantisi de veriyor. “Güven” odaklı çalışan Oto Yasin Ekspertiz, 35 yıllık deneyimi ile can ve mal güvenliği ve trafik sağlığı için de değer üretmeye devam ediyor.
-35 yıllık güven eseri: Oto Yasin Ekspertiz
1992-1997 yılları arasında Merter’de (İstanbul) kaporta, boya, mekanik ve elektrik özel servisi olarak sektörde yolculuğa başlayan Oto Yasin Ekspertiz, Isparta’da yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. 1997 yılında Gül Küçük Sanayi Sitesi, G Ada, 4. Blok, No: 1 adresinde 750 m2 zemin,350 m2 asma katlı toplam 1.100 m2’de Isparta’nın ilk araç muayene istasyonu ve ekspertiz kuruluşu olarak yoluna devam eden Oto Yasin Ekspertiz, en ileri teknoloji yapısı ve insan kaynakları ile güven veriyor.
-Sektör önderi olarak bir yenilik daha
Sertifikalı uzman kadro yapısını sürekli en ileri teknoloji ile buluşturan Oto Yasin Ekspertiz, Isparta’da ilk ve tek olan bir hizmeti daha devreye aldı: “4X4 araçlar için Ekspertiz Raporu”
Sektörde 35 yıllık bir deneyime sahip olan kuruluş, her türlü yasal belge ve akreditasyona da sahip olarak güven vermeye devam ediyor.
Türk Standartları (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne (HYB) sahip Oto Yasin Ekspertiz TÜV öncesi muayene hizmetleri sunuyor.
Oto Yasin Ekpertiz’de sunulan hizmet başlıkları genel olarak şu şekilde;
ECU'dan orijinal km tespiti ( km saatinin oyanıp oynamadığı belirleniyor)
-Motor Performans ve Dyno Testi (4X4 araçlar dâhil) (Isparta’da ilk ve tek)
-Motor Gücü Ölçümü
-Tekerlek Gücü Ölçümü
-Tork Ölçümü
-Aktarma Organlarındaki Sürtünme Kayıplarının Ölçümü
-Çeşitli Normlarda Motor Gücü Ölçümü
-Arıza Tespiti, Tüm Elektronik Donanımların ve Sensörlerin Testleri
-Fren Dinamiği ve Fren Güvenliği Testi
-Motor Sağlığı ve Kompresyon Testi
-Aktarma Organları ve Kavrama Testi
-Yürüyen Aksam, Yol Tutuş ve Süspansiyon Testi
-Yanal Kayma Ölçümü
-Yol Tutuş ve Süspansiyon Testi
-Kaporta Boya, Kaza ve Şasi Analizi
-Can ve mal güvenliği ile trafik sağlığına değer üretmeye devam ediyor
35 yıllık bilgi birikimine sahip olan Oto Yasin Ekspertiz, en ileri teknolojiyi takip ediyor. Özellikle ikinci araçlarda ‘güven’ unsurunun tesis edilmesine emek veriyor. Can güvenliği başta olmak üzere sağlıklı trafik için de emek vermeye, fayda üretmeye devam ediyor.
-İletişim:
Oto Yasin Ekspertiz
Gül Küçük Sanayi Sitesi
G Ada
4. Blok
No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı)
-Telefon:
0 (246) 224 14 43
0 (533) 763 61 44
0 (544) 900 64 69
-Web:
www.otoyasinekspertiz.com
www.ispartaotoyasin.com
-Elektronik Posta:
info@otoyasinekspertiz.com
info@ispartaotoyasin.com
-Sosyal Medya
İnstagram:
https://www.instagram.com/oto.yasin
Youtube Kanalı: (Tanıtım videosunu izlemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın)
https://www.youtube.com/watch?v=E41z-V2nyMM