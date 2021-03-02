Bİ TAVUK ISPARTA AÇILDI

''Bi Tavuk, lezzetli bir mutluluk...!''

''Bi Tavuk , tavuk etini meşe kömürü ateşinde pişirip sunduk...!''

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Mangalda ve meşe kömürü ateşinde pişirilmişetinin tadı bir başkadır.Isparta'da Bi Tavuk bu lezzeti sizlere fazlasıyla sunuyor.Mükemmel lezzeti yakalamak için tavukları özel sosuyla kömür ateşinde pişiren Bi Tavuk Isparta 1 Mart 2021 tarihi itibariye hizmete başladı.. Bu lezzeti tatmanız için sizi de Bi Tavuk Isparta şubesine davet ediyoruz.Isparta'da meşe kömüründe pişen nar gibi kızarmış tavuk döner, tavuk pirzola, tavuk kelebek, tavuk but, tavuk kanat, tavuk çevirme lezzeti sadece Bi Tavuk'ta...İşltemeden vatandaşlar şimdilik Gel-Al ve Alo Getir sipariş hizmletlerinden faydalanabiliyor.Bi Tavuk'ta isteyene Kilo ile porsiyon ve dürüm şeklinde menüler servis ediliyor.