Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün

1 Mart Muhasebeciler Günü Mesajı



Yıllarca Mali Müşavir ve Muhasebecilik yapan Eğirdir Belediye Başkanı

Veli GÖK'ün 1 Mart Muhasebeciler Günü Mesajı.

Başkan GÖK mesajında, muhasebecilik mesleğinin, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir olarak işleyişini ve denetlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 3568 Sayılı Yasa ile yasal statüye kavuşturulduğunu belirtti. Ülkede her yıl 1 Mart tarihinin Muhasebe Günü olarak kutlandığını ifade eden GÖK, "İdare ile vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz, serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler. Düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devlet gelirlerinin tahakkuku-tahsili konusunda mesleki sorumluluklarının bilincinde olarak hizmet veren tüm serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizin, tüm meslek mensuplarının haftasını kutluyorum" dedi.