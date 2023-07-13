Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdülkadir Kurucu ve Erhan Göçerli, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bayındır ve Sadettin Güneş ile Genel Sekreter Ali Koyak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında, Borsanın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılan Başkan Şahin, üyelerden gelen talep ve önerileri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerle son buldu.