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Isparta'da madde bağımlılığı konulu toplantı

Isparta'da madde bağımlılığı konulu toplantı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.11.2022 21:11
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Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı son toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.
Açılış konuşmasında toplantıda, 2022 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında meydana gelen gelişmelerin değerlendirileceğini aktaran Vali Baruş, önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerin de yine bu toplantıda kararlaştırılacağını söyledi. Vali Baruş, “ Bağımlılıklar özellikle gençlerimizi tehdit eden önemli bir gündem maddesi. Bizlerin de bağımlılıkla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başta Emniyet ve Jandarmamızın çok başarılı operasyonel faaliyetleri var. Bunun yanında farkındalık çalışmaları kapsamında kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şu ana kadarki çalışmalarımıza katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ardından bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirilerek katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda kurumlar da bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları aktararak katılımcılarla görüş alış verişinde bulundular.

 
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