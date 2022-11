Isparta Valiliği öncülüğünde EKOBİR, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Eğirdir Belediyesi, Gelendost Belediyesi, Uluborlu Belediyesi, Senirkent Belediyesi, Yalvaç Belediyesi, Isparta Belediyesi ve İl ve İlçelerde bulunan ilköğretim okulları işbirliği ile Eğirdir Gölü kıyılarında ‘Yaz Sonu – Güz Başlangıcı’ Eğirdir Gölü Çevre Temizliği ve Su Tasarrufu’ programı ‘Bana El Ver Susuz Kalma’ sloganıyla gerçekleşti.Isparta’nın Gelendost, Uluborlu, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlatılan programın finali Eğirdir İlçesi Stadyum arkasından Köprübaşı mevkiine kadar olan bölümde Eğirdir Gölü kıyılarının temizliği yapılarak son buldu.Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, EKO-BİR Başkanı Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, protokol, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Isparta Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada; ‘Sizlerle birlikte Eğirdir Gölü'nün temiz tutulması için kamuoyuna bir mesaj vereceğiz. Bu mesajımız ne olacak? Lütfen gölümüzü kirletmeyelim. Bu bizim içme suyu kaynağımız. Sulama kaynağımız. Gölümüzü kullanabiliriz. Çevresinde gezebiliriz, eğlenebiliriz, ama hiçbir zaman elinizde kullandığımız gıda maddelerinin veya diğer maddelerin atıklarını gölün çevresine bırakmamalıyız. Değil mi çocuklar? Biz ne yapıyoruz? Pikniğe gittiğimiz zaman bir yerde oturup dinlendiğimiz zaman kullandığımız gerek su, plastik atıkları. Gerek meyve suyu kutuları atıklarını, gerekse diğer kağıt ve gıda maddesi atıklarını bir poşetin içerisine toparlıyoruz. Ondan sonra o poşeti alıp belediyenin çöp alanlarından veya çöp konteynerlerinden birisini boşaltıyorum Değil mi? Evet. Geride atık bırakırsak ne olur? Doğa kirlidir. Doğa kirlenirse ne olur? Her yer içtiğimiz su kirlenir. Güzelliğini kaybeder. Değil mi? Gölümüz güzelliğini kaybeder. Çevre kirli bir çevrede yaşamak ister mi kimse? Hayır. O zaman çevremizi temiz tutacağız. Bunun için de gördüğümüz yerde de eğer atık bırakmış birisi varsa onu uyaracağız. Ve bırakılan atıkları alıp bir çöp konteynerini, çöp kutusuna bırakacağız. Bundan sonraki hayatımızdaki rehberimiz bu olacak. Evde de ne yapacağız? Suyumuzu çok iktisatlı dediğimiz yani ekonomik olarak kullanacağız. Çeşmelerimizi açmayacağız fazla. Musluklarımızı. Ne kadar kullanıyorsak o kadar suyu kullandığımız süre esnasında açık tutacağız. Boş akan çeşme olmayacak evlerde. Boş akan musluk olmayacak. Değil mi? Onun için de evde ne yapacağız? Anne babamızı uyaracağız. Kardeşlerimizi, büyüklerimizi uyaracağız. Lütfen suyu boşa akıtmayalım. Bu su sonsuz değil. Çünkü artık havalarda sıcak hale geliyor. İklim kuraklaşıyor. Kurak dediğimiz yani yağış az düşmeye başladı. O zaman su kaynaklarımızda da su miktarı gidip gittikçe azalıyor. Eğer tedbirsiz davranırsak önümüzdeki yıllarda herkes Susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Gerek tarım alanları, gerekse evlerimiz. Onun için şimdi sizi sizinle birlikte bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte göl çevresindeki atıkları birer birer toplayacağız. Ve buradan Eğirdir'e, Isparta'ya, Türkiye'mize bir mesaj vereceğiz. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Lütfen çevrenizi kirletmeyelim. Çevremize sahip çıkalım. Su kaynaklarımıza sahip çıkalım. Dünyamız daha temiz, daha sağlıklı olsun. Bugün Eğirdir Gölü Koruma Birliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte belediye başkanlarımızla, kaymakamımızla birlikteyiz. Çocuklarımızla birlikteyiz. Bir konuya dikkat çekmek için buraya geldik. Bugün dünya su kaynaklarının sadece ve sadece yüzde iki buçuğu tatlı su kaynağı. Yani kalan kısmı denizler, tuzlu su. Bu yüzde iki buçukluk kaynağı. Çok iyi kullanmamız gerekiyor iktisatlı kullanmamız gerekiyor. Bilinçli kullanmamız gerekiyor. Bu tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde yetmişi de tarımsal sulamada kullanılıyor. Yüzde otuzu ise sanayi ve içme suyu evlerde, konutlarda ihtiyaç suyu olarak kullanılıyor. İktisatlı bir şekilde bu suyu kullanmazsak önümüzdeki yıllarda bizi çok büyük zorluklar, problemler bekliyor. İlimiz de de tatlı su kaynağı olarak niteleyebileceğimiz yegane kaynak olan Eğirdir Gölü'nün kenarındayız. Eğirdir Gölü Isparta için, Eğirdir için anlamı çok büyük olan, çevresindeki ilçeler için anlamı çok büyük olan bir su kaynağı. Neden? Çünkü burası birinci sulama kaynağımız. Tarımsal sulamada kullandığımız kaynak. İkincisi buradan Isparta il merkezinin içme suyu karşılanıyor. Diğer taraftan bu göl çevresindeki turizm etkinlikleri, Eğirdir ilçemiz bakımından önemli. bir gelir kaynağı sağlıyor. Diğer taraftan gölden yararlanan balıkçılarımızın su ürünleri, tuttukları su ürünleri yine ekonomi bakımından önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla birçok yönlü Eğirdir Gölü Eğirdir ilçemiz, Gelendost ilçemiz için Senirkent ilçemiz için çevresindeki ovalar için vazgeçilmez bir kaynak. Bu gölden şu anda yaklaşık otuz beş bin hektarlık bir sulama sahası yararlanıyor. Tabii bu otuz beş gün yaklaşık ek otuz beş bin hektarlık sulama suyu sahasının tamamının sudan yararlandığını söyleyemeyiz. Sebebi ne? Çünkü su kaynağımız yetersiz. Yaklaşık bunun on altı bin, on altı bin beş yüz hektar civarında ortalaması yıllık sulanabilir, fiili olarak sulanabilir. Tarım alanlarında kullanılıyor. Yaklaşık su kaybımız yıllık beş yüz milyon metreküp. Eğirdir Gölü'nden. Bunun yaklaşık yüz elli milyar metreküpü içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan sudan dolayı bir kayıp. Biliyorsunuz Isparta il merkezinin içme suyu takviyesi olarak kullanılıyor Eğirdir Gölü. Diğer taraftan da yaklaşık yüz otuz milyon metreküp civarında da tarımsal sulamada bir su harcamamız var. Kalan kısmı ise üç yüz elli milyon metreküplük yaklaşık kısmı ise maalesef iklimdeki kuraklaşma nedeniyle hızlı sıcaklık artışı nedeniyle buhar yoluyla kayboluyor. Bu gölümüzün kaybettiği su kaynağını yerine koymamız gerekiyor Tabii burada elimizde olan imkanlar var, olmayan imkanlar var. Doğal sebepler dediğimiz sebepler bizim elimizde olmayan sebepler. Bu da dünyanın son yıllarda karşılaştığı iklim krizi dediğimiz sıcaklık artışı, kuraklığın meydana gelmesi yıllık yağış miktarının azalması ve buharlaşmanın artması nedeniyle maalesef bizim önüne geçemeyeceğimiz bir tren. Ama bizim elimizde olan kısım ne? Bizim elimizde olan imkan kısmı ise ve buradan kullandığımız suyu mümkün olduğunca ekonomik olarak kullanmak, tarımsal sulamada, damla sulama sulamaya önem vermek ve bu damla sulama sayesinde bitki verimliliğini arttır Hem sudan tasarruf etmek hem de tarlalarımızın, tarım alanlarımızın verimini yükseltmek. Bunu yapabiliriz. Diğer taraftan gölümüzün kaybettiği su kaynağını dışarıdan takviye etme çalışmalarımız var. Bu anlamda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yıllık yaklaşık yetmiş milyon metreküpe yakın bir su gölümüze aktarılıyor. Ama bu yetersiz. Çünkü yüz elli milyon metreküpü kullanıyoruz burada. Bunun arttırılmasına yönelik bölge müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. Ama bu arada bu suyun ekonomik kullanımıyla ilgili kamuoyunun Eğirdir halkının, çevre ilçelerimizin, gelen dostun, Senirkent'in dikkatini çekmek istiyoruz. Tarımsal sulamada kullandığımız suyu lütfen israf etmeyelim. İsraf ettiğimiz takdirde hem toprağımız çoraklaşıyor hem bitki verimimiz azalıyor. Kar ettik derken zarara uğruyoruz. Bunun için damla sulama sistemlerine bir an önce geçelim. Önümüzdeki yıllarda öyle bir durumla karşılaşabiliriz ki artık sulama imkanımız da kalmaz. O zaman pişmanlık fayda etmez. Şimdiden damla sulama sistemlerine geçelim. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün dört sulama sahasında damla sulama sistemine geçilmesiyle ilgili çalışmaları var. İki bölgede çalışmalar devam ediyor. Senirkent ve Atabey Ovaları'nda diğer gelen dosyaya hoyrat ovalarında ise önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda damla sulama sistemi belki artık zorunlu hale gelecek. Bu anlamda kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu gerçekleştirdiğimiz etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Etkinliği gerçekleştiren Eğirdir Gölü Koruma Birliği Başkanımız, gelen dost belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğirdir Kaymakamımıza, kaymakam vekilimize Gelendost Kaymakamı arkadaşımıza, Eğirdir belediye başkanımıza bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. İnşallah buradan verdiğimiz mesaj vatandaşlarımız nezdinde yerine ulaşır. Eğirdir Gölümüze sahip çıkarız. Bu göl bizim canımız. Canımızı nasıl koruyorsak gölümüzü de öyle koruyalım. Çevresini artık bırakmayalım, kirletmeyelim. Eğer kirletirsek hem içme suyu kaynağımızı kirletmiş oluruz. Hem suyun kalitesini düşürmüş oluruz. Hem de buraya gelen, dışarıdan gelen insanlara temiz bir güzellik gösteremeyiz. Bakın bu güzellik Türkiye'nin çok ender yerlerinde var. Bu manzara, bu dinginlik çok az yerde var. Buna sahip çıkalım. Bu güzelliği lütfen bozmayalım. Çevreyi kirleterek. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalara da destek verelim. Ben buradan bu çağrıyı tüm vatandaşlarımıza yapmak istiyorum.’ İfadelerini kullandı.Millet Bahçesi yapılması planlanan ve projesi hazır olan alanda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş’a Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK brifing verdi.