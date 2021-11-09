Rotanızı lezzete, kalite, güven ve güzel ânlara çevirin: Aşiyan Gemi Restaurant
1999’da “-Vira bismillah… Yelkenler fora-” diyerek rotasını lezzete çeviren Aşiyan Gemi Restaurant 22 yıldır yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Kurum, çorbadan serpme kahvaltıya, ızgaradan balık çeşitlerine kadar genel yelpazede zengin bir menü ile lezzetli, kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor.
-Evinizdeki güven ve özeni hissettiren kurum: Aşiyan Gemi Restaurant
Aşiyan Gemi Restaurant, Isparta’nın farklı mimari ve dekorasyonuna sahip gıda sektöründe faaliyet gösteren kurumlarından biri. Adı üzerinde özgün mimarisi gemi şeklinde
1999 yılında Çayboyu Mevkii (Kurtuluş Mahallesi) 122. Cadde, No: 46’da yeme-içme sektörüne adım atan Aşiyan Gemi Restaruant’ın tek belirleyici özelliği özgün mimarisi değil elbette
Aşiyan Gemi Restaruant, kurumsal değerini güler yüzlü karşılama, temiz, itinalı, özenli servis ve güvenilir, kaliteli lezzetler şeklinde konumlandırıyor.
Kurum, 70 metrekarelik yapı içerisinde zengin bir menü sunuyor. Özgün mimarisi ile güzel ânlar geçirmenizi vadediyor.
-Rotasını lezzete, kaliteye, güvene çevirmek isteyenler için
1999’da “-Vira bismillah… Yelkenler fora-” diyerek rotasını lezzete çeviren Aşiyan Gemi Restaurant 22 yıldır misafirleri ile birlikte yolculuğuna devam ediyor.
Kurum, çorbadan serpme kahvaltıya, ızgaradan balık çeşitlerine kadar genel yelpazede zengin bir menü ile lezzetli, kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor.
-Aile için bölüm bulunuyor, gruplara yemek veriliyor
Aşiyan Gemi Restaurant’ta aile bölümü bulunuyor. Gruplara özel yemek hizmeti sunuluyor.
Kış bahçesi de bulunan Aşiyan Gemi Restaurant’ın iddialı ve zengin menüsü de yer alıyor
Sabah 08:00’de hizmet vermeye başlayan Aşiyan Gemi Restaurant, gecenin geç saatlerine kadar hizmet sunumu gerçekleştiriyor.
Kurumda her sabah 14 çeşit çorba çıkıyor. Kahvaltıyı tercih edenler de düşünülmüş: Zengin bir serpme kahvaltı sizi bekliyor
Kırmızı et sevenler için zengin bir ızgara seçeneği bulunuyor
Balık tutkunları için de mevsimine göre özgün lezzetler sunuluyor
Rotasını lezzete, kaliteli ve güvenilir gıdaya çevirenler için özgün adres: Aşiyan Gemi Restaurant…
-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71
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