Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi! Peş peşe açıklamalar

KONYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD: 3 METRUK BİNADA HASAR OLUŞTU

BAKAN KOCA: BİR KİŞİ ETKİLENDİ

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA!

BELEDİYE BAŞKANI KAVUŞ: CAN KAYBI YOK

Son dakika haberi: AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depreme ilişkin yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.Konya'da AFAD verilerine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptıöBakan Koca açıklamasında,ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Antalya’nın doğu ilçelerinde de hissedildi. Depremin hissedilmediği şehir merkezinde ise sakinlik hakim oldu.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremle ilgili "Elhamdülillah herhangi bir can kaybımız yok. Meram bölgesi çok kötü sallandı. Bir göçük olduğuna dair ihbar var. İnsanlar apartmanlardan çıkmış durumda" açıklamasını yaptı.