ISPARTA AFAD'DAN SİREN UYARISI



Konu : Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Vefatının

83. Yıl Dönümü Anma Törenleri



İlgi : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (İkaz ve Alarm Çalışma Grup Başkanlığının 26.10.2021 tarihli ve E-89992713-953.01.07.01-165695 sayılı yazısı.



Ülke genelinde İkaz ve Alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2021 günü saat (09:05-09:07) arası, İl merkezinde İl Türk Telekom Müdürlüğü binasında,İlçe kaymakamlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan sirenlerin 2 (iki) dakika süre ile San İkaz (düz siren sesi) şeklinde çaldınlacağının önceden Mahalli Basın ve yayın organları kanalıyla halka duyurulması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim.





T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR



