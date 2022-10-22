Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yaralanması sonucu sevk edildiği hastanede tedavi altında iken bu sabah şehit olan kahraman P.Uzm.Çvş. Cemil Yavaş’ın naaşı Ankara’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla ilimize getirildi.Süleyman Demirel Havaalanı’nda aziz şehidimizin naaşı, başta şehidimizin ailesi olmak üzere Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, il protokolü, şehidimizin silah arkadaşları, yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı.Şehidimizin naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi (yarın) günü öğle namazına müteakip Isparta Valiliği önünde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılacak olan cenaze töreni sonrasında Büyükgökçeli Köyü Mezarlığı’nda defnedilecektir.