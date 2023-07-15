Isparta Esnafına Türk Bayrağı Armağan Edildi

Esnafa Türk Bayrağı Armağan Edildi: Isparta'nın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında esnaflara Türk Bayrağı hediye etti. Birlik Başkanı Ahmet Tural, esnafın her zaman devletinin yanında olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz darbe girişimine karşı durduklarını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini tehdit eden darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatan Tural, esnaf ve sanatkarların milli iradeye ve demokrasiye her zaman destek verdiklerini söyledi. Tural, hain darbe girişimini unutmamak adına esnaflara Türk Bayrağı armağan ettiklerini ve bu şekilde kahramanlık örneği gösteren milletimizin cesaretini hatırlattıklarını ifade etti. Esnaf ve sanatkarlar da 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve ülkenin birliği için dik durmaya devam edeceklerini vurguladılar.