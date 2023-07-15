Isparta 32 Spor, İnegöl Ticaret Odası ile Sponsorluk Görüşmesi Yaptı

ISPARTA 32 SPOR YÖNETİMİ, İNEGÖL TİCARET ODASIYLA GÖRÜŞTÜ VE SPONSORLUK DESTEĞİNİ ANLATTI

Isparta 32 Spor yönetimi, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımın sponsorluk desteği konusunda İnegöl Ticaret Odası ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara'dan dönüşlerinde TBMM ziyareti sonrasında İnegöl'de bulunan bir dinlenme tesisi sırasında İnegöl Ticaret Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetimiyle tesadüfen bir araya geldiler. İnegöl Ticaret Odası Başkanı Uğurdağ, İnegölspor'a verdikleri sponsorluk desteğini anlattı.

İnegöl Ticaret Odası Başkanı Uğurdağ, İnegölspor'un bir marka olduğunu belirterek, sporun en iyi tanıtım aracı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ligde mücadele eden takımların farklı şehirleri ziyaret ederek on binlerce taraftara ulaşabileceğini ve bu şekilde reklamlarla geniş kitlelere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Uğurdağ, İnegöl esnafının ve halkının takıma büyük katkı sağladığını ve İnegölspor'un yaklaşık 150 milyonluk bir bütçesi olduğunu da aktardı.

Isparta 32 Spor Başkanı ve aynı zamanda İnegöl Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Gültekin Özdemir, konuyu Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik'e ileteceğini belirtti.

Yaşanan bu görüşme, Isparta 32 Spor'un sponsorluk desteği arayışlarına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Takım yönetimi, İnegöl Ticaret Odası ile gerçekleştirilen bu görüşme sonrasında sponsorluk konusunda yeni adımlar atmayı planlamaktadır.