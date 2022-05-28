Camlı Cami, Hacılar Çeşmesi arası asfalt yenileme çalışması tamamlandıIsparta Belediyesi 2022 yılı asfalt sezonu kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Modernevler ve Anadolu Mahallesinden başlatılan asfalt sezonu şehrin değişik bölgelerinde devam ediyor. Son olarak 110 Cadde Camlı Camii ile Hacılar Çeşmesi arasındaki toplam 1800 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmaları da tamamlandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla ilk etapta Camlı Camii ile Belediye Kültür Merkezi arasındaki 900 metrelik alanda asfalt çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü hafta sonunda da Belediye Kültür Merkezi ile Hacılar Çeşmesi arasındaki 900 metrelik yolun asfaltını gerçekleştirdi.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Çimen, 2022 yılı asfalt sezonuna Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda devam ettiklerini söyleyerek, Anadolu ve Modernevler Mahallesinden başlattıkları çalışmaların 110 Caddede devam ettiğini söyledi. Çimen, “Başkanımızın talimatıyla Bağlar Mahallesi ve Pirimehmet Mahallesini kapsayan 110 caddemizin asfaltını yaptık. İlk etapta Camlı Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasındaki 900 metrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. 2.etap olarak yine Belediye Kültür Merkezi ile Hacılar Çeşmesine kadar olan bölümümüzün asfaltını döktük.Ağır bir kış sezonu geçirmemizden dolayı asfaltlarımızda tahribatlar oluşmuştu. Tahrip olan yorgun asfaltı kaldırıyoruz, üzerine temizliğini yaparak asfalt yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarımızda kıştan dolayı tahrip olan asfaltların yenileme çalışmalarını Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla devam edeceğiz. Yaptığımız asfalt çalışmasının bu bölgede ve bu bölgeden geçecek olan tüm halkımıza hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz” dedi.