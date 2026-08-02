ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
Isparta Belediye Meclisi Ağustos Ayında Yoğun Gündemle ToplanıyorIsparta Belediye Meclisi, Ağustos ayı oturumlarında kentin çehresini değiştirecek önemli projeleri ve bütçe maddelerini görüşmek üzere bir araya geliyor. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in müjdesini verdiği, Böcüzade sahası içerisinde 22 dönümlük alana kurulacak olan "Gülpark Projesi" oldu.
Böcüzade Parkı 190 Çeşit Gül İle RenklenecekIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in daha önce kamuoyuna duyurduğu Gülpark Projesi, Ağustos ayı meclis oturumlarında resmiyet kazanıyor. Proje kapsamında Böcüzade Parkı’nın bulunduğu 22 dönümlük (22.000 m²) alanda tam 190 farklı gül çeşidinin yer alacağı özel bir botanik ve yaşam alanı oluşturulacak.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tesisin botanik zenginliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Böcüzade Parkımızın o 190 çeşit gülünün konabileceği, vatandaşlarımızın geldiğinde 9 ay boyunca ziyaret edebileceği bir alan oluşturuyoruz. Dün Yalova ve İnegöl bölgesindeki gülcülerle görüştüm; ayrıca yurt dışından gelecek bazı özel çiçekler de var. İnşallah tüm bunları bizim bu 22.000 metrekarelik alanımıza yerleştiriyoruz."
Mecliste Önemli Yatırımlar ve Bütçe Maddeleri OylanacakAğustos ayı oturumlarında ayrıca belediyenin zorunlu komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu ve İsim Komisyonu için 1'er üye seçimi gerçekleştirilecek.
Meclis gündeminde yer alan diğer öne çıkan yatırım ve hizmet maddeleri ise şunlar:
- Çünür Tepesi Millet Bahçesi: Peyzaj ve çevre düzenleme işi bütçesinin %70'inin 2026 yılı bütçesinden karşılanması teklifi karara bağlanacak.
- Özel Eğitim Okulu: Eğitim yatırımları kapsamında yapılması planlanan 12 derslikli Özel Eğitim Okulu inşaatı bütçesinin %30'unun 2026 bütçesinden karşılanması meclis onayına sunulacak.
- Sarıidris Belediyesi'ne Araç Hibesi: Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Belediyesi’nin yol yapım, bakım ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabinli kamyonetin hibe edilmesi görüşülecek.
- Mobil Mutfak Aracı: Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere mobil mutfak aracı alınması kararlaştırılacak.
- Kurumsal Düzenlemeler: Müdürlükler arası ödenek aktarılması, ISBAŞ taşınmazlarının kiralanması ve çeşitli imar revizyonu konuları meclis gündeminde yer alacak.