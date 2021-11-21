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Isparta'da Küme Evler bölgesinde doğalgaz sevinci

Isparta'da Küme Evler bölgesinde doğalgaz sevinci
ISPARTA
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Küme Evler bölgesine ilk doğalgaz pazartesi günü verilecek
“Başkanımız söz verdi, sözünüzü de yerine getirdi”
Çünür Mahallesi’nde imar dışında bulunan ancak yapı kayıt belgesi verilen Küme Evler bölgesine ilk doğalgaz pazartesi günü verilmeye başlanacak. Doğalgaz sevinci yaşayan ve bölgede kanalizasyon sorunu da çözülen evlerin sahipleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Başkanım siz göreve gelene kadar burada unutulmuş, terk edilmiş gibiydik. Siz geldiniz, söz verdiniz ve sözünüzü yerine getirdiniz. Allah sizden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz” dediler.
 
İmar dışında olduğu gerekçesiyle ITSO Ekonomi Kampusunun arkasında bulunan Küme Evler bölgesine Torosgaz tarafından doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in sorunun çözümü için Ankara’da ve belediye meclisindeki girişimleri ile alınan kararlar sonrasında bölgede Torosgaz tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirildi, doğalgaz hatları döşendi, ev sahipleri de Torosgaz’a abonelik müracaatlarını tamamladı.
Ayrıca Küme Evlerdeki dört evin kod farkı olduğu gerekçesiyle yıllardır kanalizasyon sorunu çözülemiyordu. Belediye Başkanı Başdeğirmen’e daha önce bölgeye yaptığı ziyarette dört evin bu durumu aktarıldı. Başkan Başdeğirmen,  bu sorun karşısında ‘bu şekilde olmaz, burayı halledeceğim, dört evde olsa buraya hizmet gelecek, sizi mağdur etmeyeceğim’ diyerek talimat verdi. Yapılan çalışmalarla dört evin kanalizasyon sorunu da yıllar sonra çözüme kavuşturuldu.
Doğalgaz ve kanalizasyon sorunu çözülen Küme Evler sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i teşekkür etmek için bölgeye davet ettiler. Vatandaşlar, Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp ile birlikte bölgeye giden Başkan Başdeğirmen’i ‘hoş geldiniz başkanım’ diyerek sevgi seliyle karşıladı. Doğalgaza kavuşacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Küme Evlerin daha önceki yıllardan kalan doğalgaz sorunu olduğunu belirterek, bu sorunu çözmek için girişimlerde bulunduklarını ve problemi çözdüklerini söyledi. Başdeğirmen, “Doğalgaz sorunumuz vardı geldik, inceledik, aslında problem çok büyüktü. Hiçbir problemin aşılamayacağını düşünerek Ankara ile görüşmelerimizi yaptık. Torosgaz Genel Müdürü Oktay bey ile Torosgaz sahibi Osman bey de çok büyük destekler verdi. Bu şekilde buralara doğalgazı getirdik. Şu anda doğalgazı olmayan hiç kimse kalmadı. Pazartesi günü inşallah doğalgazı vereceğiz. Artık mutfak ve kaloriferlerinizde doğalgazı kullanmaya başlayacaksınız” dedi.
Doğalgazın yanı sıra bölgedeki 4 evde de kanalizasyon bulunmadığına değinen Başkan Başdeğirmen, “4 ev şehre uzak olduğu için önemsenmemiş, daha önce 4 evin kanalizasyonunu neden yapacağız gibi bir düşünce olmuş. Ama bizim için 4’de olsa bir de olsa o hizmeti oraya götürmek zorundayız. 4 evin kanalizasyonunu yaptık. O arkadaşlarımız da inşallah mutlu olmuşlardır” diye konuştu.
Başdeğirmen, havaların normale döndüğünde bölgede bordür taş döşeme çalışmaları yapılacağını ayrıca çocuk oyun parkı kurulacağını dile getirerek, “Göreve gelme amacımız sizlerin hizmetinde olmak. Biz buralara hizmet için geldik. O hizmetleri yapabiliyorsak ne ala. Sizler de bu hizmetlerden memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. O da bizi mutlu ediyor. Sizleri mutlu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz” görüşlerinde bulundu.
Küme Evleri sakinleri doğalgazın yanı sıra kanalizasyonun da yapılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Torunlarımız var fosseptik çukurundan çok korkuyorduk. Üstü göçüyordu, zararsız, ziyansız çukuru kapattık ona çok sevindik. Çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar elimizden tutan olmadı. Başkanım söz verdi mi yapar dedik, dediğimiz gibi de yaptınız” dediler
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelene kadar kendilerini bölgede unutulmuş, terk edilmiş gibi hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, “Siz göreve gelene kadar kimse buraya gelmedi. Daha öncekiler bizlere yıkmadığımıza dua edin dediler. Bu sözü duyduktan sonra sesimizi çıkaramadık. Bu evleri ne zor şartlarda yaptık, yıktıracaklar diye bir şey diyemedik. Kimseye derdimizi açamadık. Sizlerden Allah razı olsun. Ne yapıyorsa AK Parti yapıyor” şeklinde konuştular
Başkan Başdeğirmen de AK Parti belediyeciliğinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda insan odaklı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Evlerinizde sıcacık güle güle, huzurlu bir şekilde oturun” ifadelerini kullandı.
 
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