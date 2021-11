Başdeğirmen: “Destek olmak

bizim boynumuzun borcu”

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, merkez köylerin muhtarları ile İslamköy’de bir araya geldi. Muhtarların taleplerinin dinlendiği toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.Toplantıda merkez köy muhtarları taleplerini iletti. Toplantıda konuşan AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in sadece merkez değil tüm ilçelerdeki köylerin eksikliklerinin giderilmesi noktasında çalışmalar sürdürdüğünü söyledi.AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Şükrü Başdeğirmen sadece merkez köylerin değil, bütün ilçelerimizin köylerine elinden geldiğince eksikliklerinin giderilmesi noktasında çaba içerisinde. Bunu mutlulukla karşılıyoruz, güzel bir iş yapıyor” dedi.Özel idarenin çalışmalar yaptığını, belediyenin de yapacakları noktasında merkez köy muhtarlarının taleplerini dinleyeceklerini belirten Milletvekili Recep Özel, AK Parti anlayışının daha güzel hizmetler yapma noktasında gayretler gösterdiğini dile getirdi.“Nerede bir hizmet varsa orada AK Parti vardır” diyen AK Parti Isparta Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu da “Şükrü Başkanımızın köylere vermiş olduğu hizmetler de var. Bu aslında AK Parti vizyonunun sahaya yansımasıdır diyebiliriz. Nerede bir hizmet varsa orada AK Parti var. Köylere yapılan hizmetleri her ne kadar bazı siyasi partilerin temsilcileri itibarsızlaştırmaya çalışsa da biz hiçbir zaman köyde yaşayan vatandaşlarımızın derdini dinlemekten, onlara yapılan hizmetlerin arkasında durmaktan yılmayacağız. Sonuna kadar da bu yolda durmadan devam edeceğiz” diye konuştu.2,5 yıllık görevi süreci içerisinde tüm köylerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belediye olarak köyü bilmem, ilçeyi bilmem. Ben sadece belediye başkanlığı yaparım anlayışı içerisinde değiliz” dedi.Seçildiği günden bugüne sadece merkezin 44 mahallesi değil, tüm ilçeler, köylerin tamamını kendilerinin mahallesi, beldesi, köyü olarak gördüklerini belirten Başkan Başdeğirmen, vermiş oldukları sözlerin her zaman arkasında olduklarını belirterek bugünlere geldiklerini kaydetti. Bugüne kadar merkez köylerin muhtarlarıyla ihtiyaçlar noktasında çok kez görüşmelerinin olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, taleplerin mümkün olduğunca yerine getirildiğinden bahsetti.Isparta’nın 44 mahallesinin tamamında şu an itibariyle çalışmalar yapıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Ancak biz sadece 44 mahallenin içerisinde değil, köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde de olmak için çalışıyoruz, mücadele veriyoruz” ifadelerinde bulundu.Tüm ihtiyaçları karşılama noktasında çalıştıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç’ta meydana gelen bir yangında iki ailenin sokakta kaldığını onlara ev yapıldığını, Çandır’da orman yangınında hasar gören evlerin tadilatlarını ve tamamen yanan evlerin de yeniden yapıldığını dile getirdi. Başdeğirmen, “Devletimiz çok güçlü, TOKİ aracılığıyla yapıyor. Ama 9 ev için burada sistemi kurmak yapmak kolay değil. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüm ‘müsaade ederseniz bu evleri Ispartalı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapmak istiyorum’ dedim. Önce iki tanesini yaptık, geri kalanların da temeli atılıyor. Belediyeden bir lira harcamadık, vatandaşlarımızın katkılarıyla yaptık. Sadece ben belediye başkanıyım, belediyenin işleriyle uğraşırım, belediyeden başka kimseyi tanımam, köyü bilmem, ilçeyi bilmem diyen bir yönetim değiliz. Isparta’yı biliriz, Isparta’nın içerisindeki belediye hizmetlerini yaparız dediğimiz anda verdiğimiz sözleri yerine getirmemiş oluruz” görüşlerinde bulundu.Hizmette parti ayrımı yapmadıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizim yeter ki, orada insanımız olsun. Her yerde her türlü hizmeti vermek için biz hazırız. İmkanlarımız doğrultusunda destek vermek boynumuzun borcudur” dedi.İl özel idaresinin de gereken her türlü çalışmayı yaptığını söyleyen Başdeğirmen, “Isparta merkezin dışındaki bütün köy, ilçe her yerin sorumluluğu İl özel idaremizde. Onlar gereken bütün hizmetleri yatırımları yapıyorlar” derken, kendilerinin de eksikliklerin olduğu yerlerde de destek verdiklerini belirtti. Başdeğirmen, “Mesela Ali köyümüz aşure yaptıkları yer için talep ettiği mutfak, lavabo, çeşme gibi ihtiyaçları vardı, gittik yaptık. Hacılar’da caminin avlusu, tuvaletini yeniledik. Geyran köyümüz su istedi su gönderdik. 40 köyümüze oyun parkı gönderdik. Daha farklı birçok köy ve ilçeye hizmet isteyen yerleşim yerlerimize hizmet verdik. İl özel idaremiz de bunları yapıyor, yetişemediği yerde biz yapıyoruz. ‘Bunları neden yapıyorsun’ diye soruyorlar, benim insanım” şeklinde konuştu.Toplantıya katılan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, 13 yıllık muhtar olduğunu ancak 22 mahallede aynı anda çalışmayı ilk defa gördüğünü söyledi. Büyükleblebi, “Başkanımız muhtarlara önem verdi, muhtarlara verilen önemin sayesinde de Isparta’da vatandaş hizmete kavuşuyor” dedi.Merkez köy muhtarları adına konuşan Aliköy Muhtarı Ali Çakacı da Belediye Başkanı Başdeğirmen’in büyükşehir belediye başkanı gibi köylere hizmet verdiğini ifade etti. Çakacı, “İl özel idaresinden aldığımız yatırımların haricinde Sayın Belediye Başkanımızın ilk günden beri bir büyükşehir belediye başkanı gibi köylere hizmet vereceğini bahsettiğinde biz çok heyecanlandık. Sağ olsun kendisine ne zaman gittiysek taleplerimizi dinledi, taleplerimizi de karşıladı. Muhtarlarımız adına kendisine teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.Toplantıya ev sahipliği yapan İslamköy Muhtarı Hüseyin Duran da katılımcılara teşekkür etti.Konuşmaların ardından merkeze bağlı köy muhtarları talep ve sorunlarını Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen’e aktardı.