''Göreve gelirken şehrimizin en önemli sorunlarından biri de kötü koku olarak gösteriliyordu. Bu konuda da birçok adım attık. Daha önce Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atıkların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşedik. Aynı zamanda yine DOSB’nin 1000 metrelik hattı sisteme bağladık. Bu çalışmalarımızın yanında kötü koku sorununu tamamen ortadan kaldıracak hamle olarak da Sav bölgesindeki Atık Su Arıtma Tesisinde revizyon çalışması başlattık. Atık Su Arıtma Tesisindeki çalışmalarımız artık sona yaklaşıyor. Kapasite artışıyla Atık Su Arıtma Tesisimiz sayesinde kötü koku sorunu tarihe karışacak.''Şükrü BaşdeğirmenIsparta Belediye Başkanı