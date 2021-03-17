Kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle başlayan denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.İçişleri Bakanlığımızca esasları belirlenen dinamik denetim faaliyetleri kapsamında Isparta Valiliği koordinesinde il merkezinde ve ilçelerimizdeki denetimlere 2 Bin 350 personel katılıyor. Denetimlere kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş müdürleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.Denetimler kapsamında iş yeri ziyaretleri gerçekleştiren ekiplerimiz başta maske, mesafe, temizlik konularında bilgilendirmelerde bulunarak iş yerlerinin belirlenen kurallara göre faaliyet gösterip göstermediklerini inceliyorlar.Isparta Valiliğince hazırlanan salgınla mücadele broşürlerini de sokak ve caddelere vatandaşlara dağıtan ekiplerimiz, vatandaşlardan; ilimizin mevcut risk durumunun korunmasını ve risk düzeyimizin en alt seviye olan mavi renge dönüştürülmesi için topyekûn yapılan mücadeleye destek istediler.Denetim ekiplerimiz iş yeri ziyaretlerinde de içinde bulunduğumuz sürecin tam bir normalleşme olamadığını, kontrollü normalleşme tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini ve bu konuda esnaf ve çalışanların da tedbirlerden asla taviz vermemeleri gerektiğini söylediler.