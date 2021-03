03.03.2021 günü İlimiz Karaağaç Mahallesi 1848 Sokak No:5 sayılı adres karşısındaki boş arazide bulunan kamyonetten Jeneratör, 11.03.2021 günü Karaağaç Mahallesi 1204 Sokakta bulunan park halindeki kamyondan iki adet 150 amperlik akü, 12.03.2021 günü Sanayi Mahallesi Petek Sanayi Sitesi 3238 sokak No: 10 sayılı adreste bulunan iş yerinden 1 adet minibüs lastiği 2 adet kamyon çelik jantı, bir adet kriko, 6 adet araba jantı, 2 adet bijon sökme tabancası, 13.03.2021 günü Gülevler Mahallesi 4015 Sokak No: 3 sayılı ikamet önünde park halinde bulunan oto çalınmıştır.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce hırsızlık olaylarını gerçekleştiren faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hırsızlık olaylarının faillerinin B.B., L.B. ile (S.S.Ç.), M.Y. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir.Şüpheliler B.B., L.B. ile (Suça Sürüklenen Çocuk M.Y.) isimli şahıslar 14.03.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 15.03.2021 günü sevk edildikleri Adli Makamlarca B.B. isimli şahıs TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş, L.B. isimli şahıs ile (S.S.Ç.), M.Y. isimli şahıslar ise Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.