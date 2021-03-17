EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan GÖK mesajında; ‘Ülkemizin bu günlere gelmesinde ve tarihimizde özel bir yeri olan Çanakkale Savaşı, her türlü zorluklarla ve imkânsızlıkla mücadele eden bir milletin, asrın en güçlü ve ihtişamlı ordularına karşı gösterdiği bir diriliş destanıdır. Canlarını feda etme uğruna, geri dönmeyi bile düşünmeden kanlarının son damlasına kadar kahramanca göğsünü siper eden ecdadımız, bugün milletimizin sinesinde dualarla en yüksek makamda yerlerini almıştır. Şehitlerimizin hakları ve milletimizin dualarıyla bu topraklarda bugün hür ve salim bir şekilde nefes alıp veriyorsak bu emanete sahip çıkmak da bizim en büyük vazifemizdir. Bu düstur, inanç ve kararlılıkla torunları olan bizler de, ecdadımızın yüksek emanetine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun dün olduğu gibi bugün de bu milletin evlatları, tarihine, maneviyatına ve mukaddesiyatına sahip çıkmaya devam etmektedir. Bu anlamda Eğirdir’imizin de Kurtuluş mücadelemiz de en ön saflarda yer alması ve cepheye mühimmat ve lojistik destek sağlayarak bunu göstermiş olması ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur. Tarihimizin isimsiz kahramanları olan ve en güzel övgüleri hak eden Şehitlerimizi bu millet asla unutmayacaktır. Mukaddes şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Şehitler Haftası münasebetiyle tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şu an hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum” dedi.

