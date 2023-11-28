"Isparta'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ve Kar-Buzla Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi"

Isparta'da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte alınacak trafik tedbirleri ve kar-buzla mücadele önlemleri, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıya Isparta Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği katılarak, yapılan hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.Toplantıda, alınacak tedbirler ve yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili kurumlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Vali Baruş, konuşmasında olası olumsuz hava koşullarında vatandaşların günlük yaşantısının etkilenmemesi için alınacak tedbirleri değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, kış koşullarının kendini hissettirmeye başladığını vurgulayarak, buzlanma, kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı alınacak önlemleri paylaşmak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini ifade etti.Toplantıda, tüm Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da 1 Aralık 2023 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında şehirlerarası kara yollarında kış lastiği kullanma zorunluluğunun hatırlatıldığı belirtildi. Bu kurala uymayanlara uygulanacak para cezasının 2.568 TL olduğu ifade edildi. Ticari olmayan tüm araç sahiplerine de kış lastiği kullanmaları önerisi yapıldı.Toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri katılım gösterdi.