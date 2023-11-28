"Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı A Life İmzasıyla Unutulmaz Anlara Ev Sahipliği Yaptı"

Isparta, bu yıl ilk kez düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı'na ev sahipliği yaparak büyük bir başarıya imza attı. Gökkubbe Fuar Alanı'nda Isparta Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleşen fuar, katılımcılardan ve ziyaretçilerden tam not aldı. Ayrıca, fuara sponsorluk yapan A Life Davraz, etkinliğe özel projelerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Genel Başkanı Zeki Açıkgöz, Başkan Vekili Mustafa Erol ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce aşçının katılımıyla gerçekleşen fuar, yöresel lezzetlerin sunumu ve ikramlarıyla büyük ilgi çekti. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, şovlar ve lezzet sunumları fuarı renklendirdi.Ayrıca, A Life firması fuarın giriş kısmında dev bir ekranda Davraz kayak merkezi eteklerinde bulunan Çobanisa köyü girişindeki A Kalite projesini tanıtarak bölgeye olan katkılarını gösterdi. A Life Davraz, fuar boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettirdi ve bölgedeki turizm potansiyeline katkı sağlamaya devam etti.