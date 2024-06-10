Ayşalı Teyze ve Ailesinden SDÜ Hastanesi Ek Hizmet Binasına Bağış

Isparta'nın Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Ayşalı Çankaya ve ailesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek hizmet binası için anlamlı bir bağışta bulundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığını yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği aracılığıyla yapılan bağış, 110 gram altın karşılığı 256 bin lira tutarındaydı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, bu cömert bağış için Ayşalı Çankaya’yı evinde ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Bağışın Amacı ve Önemi

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek hizmet binası için yapılan bağışların önemine değinerek, hayırsever vatandaşların katkılarıyla hastanenin inşaatının hızla ilerlediğini belirtti. Yeni ek hizmet binasında acil müdahale, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri yer alacak. Bu birimlerin kurulmasıyla hastanenin kapasitesi artacak ve daha fazla hasta tedavi edilebilecek.

Hayırsever Vatandaşların Katkıları

Ayşalı Çankaya ve ailesi, hastanenin ek hizmet binasına katkıda bulunma düşüncesiyle 110 gram altın bağışladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ayşalı Çankaya'nın oğlunun kendisini arayarak bu bağış isteğini ilettiğini ve bağış miktarının aile fertlerinin ek katkılarıyla arttığını belirtti. Başdeğirmen, bu tür bağışların manevi değerinin yüksek olduğunu ve hayırsever vatandaşların katkılarının toplumda büyük bir yankı bulduğunu ifade etti.

Bağışın Kabul Edilmesi ve Teşekkür

Ayşalı Çankaya’nın oğlu Murat Çankaya, annesinin uzun zamandır hayır yapmak istediğini ve bu bağışın SDÜ Hastanesi ek hizmet binasına nasip olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen de Ayşalı Çankaya’ya teşekkür ederek, bağışın kabul edilmesini diledi ve bu katkının hastalara şifa getirmesini temenni etti.

Toplumsal Dayanışma ve Destek

Bu bağış, Isparta halkının dayanışma ve yardımlaşma ruhunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayşalı Çankaya ve ailesi, bağışlarıyla hastanenin ek hizmet binasının inşaatına önemli bir katkı sağladı. Ayşalı Çankaya, bir tuğla dahi olsa katkı sunmanın önemini vurguladı ve yapılan bağışın amacına ulaşmasını diledi.

Murat Çankaya, 110 gram altının karşılığı olarak Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği’ne yatırılan toplam 256 bin liranın dekontlarını Başkan Başdeğirmen’e takdim etti. Bu bağış, Isparta'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.



