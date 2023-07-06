Kiracıları Endişeye Sevk Eden Yargıtay Kararı: Ev Sahibinin Kiracı Olması Durumunda Kiradaki Ev Boşaltılmalı mı?

Yargıtay'ın son kararı, kiracıları tedirgin eden bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Yargıtay, bir ev sahibinin başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi durumunda, kiracının oturduğu evin tahliye edilmesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Bu karar, kiracılar ve ev sahipleri arasında önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Karar, işten çıkarılan bir ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda verilmiştir. Ev sahibi, başka bir ilçede kiracı olarak yaşamaya başlamış ve kiracı olan evini boşaltmasını talep etmiştir. Ancak kiracı, evi boşaltmak konusunda isteksiz davranmış ve durumu mahkemeye taşımıştır. Davacı ev sahibi, işten çıkarılması nedeniyle yeni bir konut kiraladığını ve hâlâ kiracı olarak yaşadığını belirtmiştir. Ev sahibi, oğlunun konut ihtiyacı sebebiyle kiralanan evin tahliyesini talep etmiştir. Kiracı ise davanın reddedilmesini istemiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, davacının ihtiyaç iddiasını kanıtlayamaması üzerine davanın reddedilmesine karar vermiştir. Ancak davacı, bu kararı temyiz etmiş ve dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşınmıştır. Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararında, ev sahibinin başka bir dairede kiracı olarak ikamet etmesi yeterli bir delil olarak kabul edilmiştir.

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında kiracının kirada oturması, ihtiyacın varlığının temel göstergesidir. Mahkemece, ihtiyaç sebebiyle tahliye talebinin kabul edilmesi gerektiği halde reddedilmesi, usul ve yasaya aykırı bir karar olup bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay'ın bu kararı, ev sahipleri ile kiracılar arasında dengeli bir ilişkinin sağlanmasını gerektiren ve önemli tartışmalara yol açan bir konuyu gündeme getirmiştir. Bu karar, kiracılar ve ev sahipleri arasında daha fazla anlaşmazlığa ve hukuki süreçlere yol açabileceği gibi, ev sahiplerinin kiracı olarak ikamet etme durumlarYargıtay Kararıyla Kiracılar Üzülüyor: Ev Sahibinin Kiracı Olması Durumunda Kiradaki Ev Tahliye Edilebilir

Yargıtay'ın aldığı yeni bir karar, kiracıları hayal kırıklığına uğratıyor. Karara göre, bir ev sahibi başka bir evde kiracı olarak oturuyorsa, kiracının oturduğu evin tahliye edilmesi gerekiyor. Bu karar, kiracılar ve ev sahipleri arasında ciddi bir endişeye yol açıyor.

Karar, bir işten çıkarılan ev sahibi ile kiracısı arasındaki bir anlaşmazlık üzerine verildi. Ev sahibi, başka bir ilçede kiracı olarak yaşamaya başladığı için kiracı olan evini boşaltmasını talep etti. Ancak kiracı, evi boşaltmaya yanaşmadı ve durumu mahkemeye taşıdı. Davacı ev sahibi, işten çıkarılması nedeniyle yeni bir konut kiraladığını ve hâlâ kiracı olarak yaşadığını belirtti. Ev sahibi, oğlunun konut ihtiyacı sebebiyle kiralanan evin tahliyesini talep etti. Kiracı ise davanın reddedilmesini istedi.

Sulh Hukuk Mahkemesi, davacının ihtiyaç iddiasını kanıtlayamaması üzerine davanın reddine karar verdi. Ancak davacı, bu kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararında, ev sahibinin başka bir dairede kiracı olarak oturması yeterli bir delil olarak kabul edildi.



Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında kirada oturan ihtiyaçlının kirada oturması, ihtiyacın varlığının başlıca kanıtıdır. Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."

Bu karar, ev sahipleri ile kiracılar arasında daha fazla anlaşmazlığa ve hukuki süreçlere yol açabilecek bir durumu ortaya koymaktadır. Kiracılar, ev sahiplerinin kiracı olarak oturma durumlarını dikkate alması ve kira sözleşmelerinde net bir şekilde bu hususu belirtmesi konusunda daha dikkatli olmalıdır.