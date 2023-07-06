Motorine Zam, LPG'ye İndirim: Güncel Akaryakıt Fiyatları Değişti!

Döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Gece yarısından itibaren motorine zam yapılırken, LPG fiyatlarında ise indirim gerçekleşti. Peki, son durumda akaryakıt pompa fiyatları nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son haberlere göre, gece yarısından itibaren motorine zam yapılırken, LPG fiyatlarında ise indirim uygulandı.

Motorin fiyatlarına 87 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte motorin litre fiyatı artmış oldu. Öte yandan, LPG fiyatlarında ise 65 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu indirimle birlikte LPG litre fiyatı düşüş gösterdi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 26,19 TL, motorinin litre fiyatı 24,83 TL ve LPG'nin litre fiyatı ise 11,08 TL olarak belirlendi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 26,65 TL, motorinin litre fiyatı 25,27 TL ve LPG'nin litre fiyatı ise 11,02 TL olarak güncellendi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 26,71 TL, motorinin litre fiyatı 25,42 TL ve LPG'nin litre fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlendi.

Fiyatlar il, ilçe ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.

Son zam ve indirimlerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki durum güncellendi. Sürücüler, bu değişiklikleri dikkate alarak yakıt alımlarını planlayabilirler.