Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Armutlu köyünde gerçekleştirdiği projeyle 1535 dekar atıl araziyi verimli bir mera alanına dönüştürdü. İlimizde Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, 2018-2022 yılları arasında Armutlu köyünde 1.535 dekarlık bir alanda çalışmalar gerçekleştirildi. Bu alanda 1.200 dekarı doğal mera, 335 dekarı ise suni mera tesisi olarak düzenlendi.Proje kapsamında, 2019 yılında 5 adet gölgelik, 2 adet sıvat, 2 adet içme suyu kuyusu ve 6000 metre drenaj kanalı yapıldı. 2022 yılında ise suni mera tesisi için yonca, kamışsı yumak ve domuz ayrığı gibi yem bitkilerinden oluşan bir karışım ekimi gerçekleştirildi.Bu proje sayesinde atıl durumda olan arazi değerlendirilerek verimli bir mera alanına dönüştürüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini destekleyerek çiftçilere daha iyi bir mera kaynağı sağlamaktadır.