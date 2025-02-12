Isparta'da İş Yerine Saldırı: Şüpheliler Tespit Edildi
Isparta'da 09 Şubat 2025 tarihinde bir iş yerinin camlarının kırılarak zarar verildiği ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için harekete geçti.
Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda olayın failleri tespit edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Yetkililer, benzer olayların önlenmesi adına vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.
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