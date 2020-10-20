ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ

17.10.2020 günü saat 13:15 sıralarında İlimiz Sanayi Mahallesi 3321 Sokak No: 9 sayılı Petek Pide Lokantası önünde müştekinin anahtarını üzerinde bıraktığı 32 AAT 241 plaka sayılı aracının çalınması olayı ile ilgili;Haber merkezinin tüm ekiplere çalıntı oto plakasını anons etmesi ile İlimiz genelinde gerekli önlemler alınarak araç takibe alınmış, çalıntı 32 AAT 241 plaka sayılı aracın Koçtepe yolunda ekiplerimiz tarafından görülmesi üzerine çalıntı araç takibe alınmış, aracı kullanan sürücüye defaten durması yönünde sesli ve ışıklı ikazlarda bulunulmasına rağmen şüpheli M.İ. ikazlara uymadan trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kaçmaya devam ederek Mehmet Tönge Mahallesini takiben Çünür Mahallesinden Fatih Mahallesi istikametine doğru yan yolu kullanarak kaçmaya devam etmiş, Emniyet Müdürlüğümüz önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan beton bariyerlere çarpmak sureti ile kaza yapmış, akabinde şüpheli şahıs ekiplerimizce yakalanarak gerekli tahkikata başlanılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte şüpheli şahıs adlı makamlara sevk edilmiştir.Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için araçlarını kısa süreli de olsa çalışır vaziyette ve kontak anahtarını araç üzerinde bırakmamaları önem arz etmektedir