Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu

Piyasa değeri yaklaşık olarak 800.000 TL olan 1.000 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaların sonucunda, Şarkikaraağaç ilçesinde 23.09.2023 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda aşağıdaki detaylar tespit edilmiştir:Yapılan araç aramasında:Bu suç unsuru ürünlerle ilişkili olarak (2) şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ADLİ işlem yapılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, Isparta halkının huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak ve suçla mücadele etmek amacıyla tüm birimlerimizle aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanlarında, eğitim kurumlarının çevrelerinde, günün her saatinde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyoruz. İlettiğiniz her türlü talep ve bilginin bizim için büyük önem taşıdığını ve titizlikle takip edildiğini belirtmek isteriz. İspartalı hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz.