Isparta İl Müftülüğü'nden Basın Açıklaması

İlimiz Müftülüğüne bağlı Vanlı Camii'nde 21/09/2023 Perşembe akşamı namaz vaktinde, bir kişi ayakkabılarıyla cami içine girmiş ve namaz kılan cami görevlisine yaklaşarak, tam olarak anlaşılamayan bazı sözler söylemiştir. Cami görevlisi tarafından gerekli ikaz ve uyarı yapılmıştır.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak olup, ayrıca konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.