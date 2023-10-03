Isparta'da Jandarmanın ''DUR'' İhtarına Uymaya Şüpheliler SIcak Takiple Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, 01 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Merkez ilçesi Deregümü köyünde meydana gelen olay hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Söz konusu olayda, İğdelik mevkii olarak adlandırılan alanda S.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar ile R.A. ve R.O. isimli şahıslar arasında çıkan bir kavga sonucunda şu detaylar yaşanmıştır:
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, 01 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Merkez ilçesi Deregümü köyünde meydana gelen olay hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Söz konusu olayda, İğdelik mevkii olarak adlandırılan alanda S.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar ile R.A. ve R.O. isimli şahıslar arasında çıkan bir kavga sonucunda şu detaylar yaşanmıştır:
- R.A. isimli şahıs, karın bölgesinden bıçak darbesi alarak hayati tehlike yaratacak şekilde yaralanmıştır.
- R.O. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluşmuş, ancak hayati tehlike söz konusu değildir.
Olayın ardından şüpheli S.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların yakalanması için başlatılan araştırmalarda, şüphelilerin kullandığı otomobilin Deregümü köyü arazisinde dolaştığı tespit edilmiştir. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan "DUR" ihtarına rağmen şüpheliler kaçmaya devam etmişlerdir.
Yaklaşık 5 kilometrelik bir sıcak takip sonucunda şüphelilerin araçları köy içerisinde sıkıştırılarak durdurulmuş, H.Ö. isimli şüpheli araç içerisinde yakalanmıştır. S.Ö. isimli şüpheli ise araçtan inip kaçmaya devam etmiş, ancak yaklaşık 100 metrelik bir kovalamaca sonucunda zor kullanılarak yakalanmıştır.
Şüpheliler H.Ö. ve S.Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış ve İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yaklaşık 5 kilometrelik bir sıcak takip sonucunda şüphelilerin araçları köy içerisinde sıkıştırılarak durdurulmuş, H.Ö. isimli şüpheli araç içerisinde yakalanmıştır. S.Ö. isimli şüpheli ise araçtan inip kaçmaya devam etmiş, ancak yaklaşık 100 metrelik bir kovalamaca sonucunda zor kullanılarak yakalanmıştır.
Şüpheliler H.Ö. ve S.Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış ve İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.