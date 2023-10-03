Isparta'da Jandarmanın ''DUR'' İhtarına Uymaya Şüpheliler SIcak Takiple Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, 01 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Merkez ilçesi Deregümü köyünde meydana gelen olay hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Söz konusu olayda, İğdelik mevkii olarak adlandırılan alanda S.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar ile R.A. ve R.O. isimli şahıslar arasında çıkan bir kavga sonucunda şu detaylar yaşanmıştır:

R.A. isimli şahıs, karın bölgesinden bıçak darbesi alarak hayati tehlike yaratacak şekilde yaralanmıştır.

R.O. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluşmuş, ancak hayati tehlike söz konusu değildir.