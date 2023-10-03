"Isparta'da 2023 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Kamu Yatırımları ve Gelişmeler Değerlendirildi"

Isparta'nın 2023 yılının dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temsilciler katıldı.Toplantıda, Isparta il genelinde mevcut ve planlanan kamu yatırımları ile sektörel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri üzerinde yoğun bir tartışma yürütüldü.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, "İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla büyük önem taşımaktadır. Bu toplantıda, 2023 yılı ilk 9 ayında İlimizde uygulanan projelerin değerlendirmesi yapılacak, varsa ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacaktır" dedi.Vali Baruş'un verdiği bilgilere göre, 2023 yılı ilk 9 ayında Isparta il genelinde kamu kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından toplam proje bedeli 13.202.000.030 TL olan 757 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 2.773.731.290 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 1.590.930.180 TL'si harcanarak %57 parasal gerçekleşme, %61 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.Ayrıca, yatırımların merkezi ve yerel yönetimlere göre dağılımı da incelenmiştir. Yatırımcı kamu kuruluşlarının 2023 yılı Eylül ayı sonuna kadar 604 projede çalıştığı ve bu projelere ayrılan ödenekten %64 parasal gerçekleşme sağlandığı bilgisine ulaşılmıştır. Belediyelerin ise 2023 yılı Eylül ayına kadar 153 projede çalıştığı ve %43 parasal gerçekleşme elde ettiği belirtilmiştir.Toplantıda yatırımcı kuruluşlar, gerçekleştirdikleri ve planladıkları yatırımlar hakkında detaylı bilgi vererek, koordinasyon gerektiren konularda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.