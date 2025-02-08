Isparta'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı

Yalvaç’ta Sahte Altın Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılığı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, müşteki M.A.İ., işyerine gelen bir şahsın altın kolye bozdurmak istediğini belirterek kendisine verdiğini, karşılığında 43.450₺ değerinde çeyrek altın ve nakit para aldığını, ancak daha sonra kolyenin sahte olduğunu fark ettiğini belirterek polise başvurdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, il merkezindeki bir işyerinden de sahte bilezik satılmak istendiği yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 06 Şubat 2025 tarihinde Y.G. ve A.C.İ. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 1 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın ve suçtan elde edildiği düşünülen 14.900₺ ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların en kısa sürede emniyet birimlerine bilgi vermesi gerektiğini belirtti.